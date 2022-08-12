Зверя отправили трезветь. В Турции зоологи спасли медвежонка, наевшегося «безумного меда»

Около своих ульев обеспокоенный фермер увидел медведя, который валялся и очень странно себя вел. Мужчина справился со страхом и усадил зверя в кузов своего автомобиля. Оказалось, что медвежонок находился в состоянии опьянения, пишет Haberturk.



Вскоре зверь оказался у ветеринаров, которые диагностировали у него отравление галлюциногенным медом — это рододендроновый мед, содержащий токсин. Местные жители используют его для медицинских целей. При употреблении у людей он вызывает галлюцинации, тошноту и головокружение.