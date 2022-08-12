В Невском районе началось строительство школы на 1650 мест — ее введут в эксплуатацию в 2024 году

В Невском районе в преддверии Дня строителя залили первый куб бетона в фундамент будущей школы на территории ЖК «Цивилизация», сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».
Школа рассчитана на 1650 мест — это 66 классов начальной и средней школы. Общая площадь застройки составляет 8,2 тыс. кв. м, возведением объекта занимается ООО «ЛСР-Строй» (входит в «Группу ЛСР»). Школу планируется сдать в эксплуатацию летом 2024 года.
Учебное заведение оборудуют для маломобильных учеников. Также в здании будет два бассейна. На территории запроектированы комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, футбольное поле, беговые дорожки с полосой препятствий, площадки для игр, отдыха и проведения массовых мероприятий и велопарковка.
Как заявил на торжественной церемонии генеральный директор ООО «ЛСР-Строй» Валерий Нелюбов, в ближайшем будущем перед компанией стоят задачи по строительству детских образовательных и дошкольных учреждений на 3 тысячи человек, а также более 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.