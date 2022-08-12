В Невском районе началось строительство школы на 1650 мест — ее введут в эксплуатацию в 2024 году

В Невском районе в преддверии Дня строителя залили первый куб бетона в фундамент будущей школы на территории ЖК «Цивилизация», сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».

Школа рассчитана на 1650 мест — это 66 классов начальной и средней школы. Общая площадь застройки составляет 8,2 тыс. кв. м, возведением объекта занимается ООО «ЛСР-Строй» (входит в «Группу ЛСР»). Школу планируется сдать в эксплуатацию летом 2024 года.