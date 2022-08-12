Пустые дороги не помешали петербургским водителям биться друг с другом до окровавленных подушек

Дороги Петербурга утром 12 августа оказались загружены всего на 3 балла — на 1 балл меньше обычного. Тем не менее без серьезных аварий, в том числе в центре, не обошлось.



На пересечении набережной Фонтанки и улицы Пестеля столкнулись легковые автомобили Renault и Skoda, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий. «Рено» получил серьезные повреждения передней части, а подушка безопасности водителя, со слов очевидца, была вся в крови.