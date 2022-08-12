Пустые дороги не помешали петербургским водителям биться друг с другом до окровавленных подушек

Дороги Петербурга утром 12 августа оказались загружены всего на 3 балла — на 1 балл меньше обычного. Тем не менее без серьезных аварий, в том числе в центре, не обошлось.
На пересечении набережной Фонтанки и улицы Пестеля столкнулись легковые автомобили Renault и Skoda, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий. «Рено» получил серьезные повреждения передней части, а подушка безопасности водителя, со слов очевидца, была вся в крови.
Возле станции метро «Девяткино» автобус № 563, отъезжая от остановки, подбил легковую машину, пишет в группе очевидец Константин.
Еще одно ДТП движению не помешало, но потребовало скорой. Во дворе на углу Бестужевской улицы и Кондратьевского проспекта легковой автомобиль протаранил припаркованные машины, сообщает Иван. Судя по фото, пострадали как минимум три стоящие авто: Renault Logan он толкнул на припаркованный перед ним автомобиль, а сам приехал в бок Chevrolet Lacetti.
Из машины вытащили мужчину, уложили его на носилки прибывших медиков, зафиксировали и погрузили в скорую. Сотрудники ГИБДД в это время осмотрели и заперли его автомобиль.
Самой загруженной улицей Петербурга этим утром стало Московское шоссе из центра, там собралась 9-балльная пробка. В сторону центра при этом было 6 баллов. На 7 баллов был забит Приморский проспект в центр, 5 баллов наблюдалось на шоссе Революции и Рябовском шоссе к КАД.
Крупнейшие пробки утра собрались:
- в 9:27 на внутреннем кольце КАД — 6,7 км от Октябрьской набережной до поста ГИБДД;
- в 9:33 на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 5 км от Яхтенной улицы до Ушаковского моста;
- в 9:58 на внешнем кольце КАД — 3 км от Пулковского шоссе до Московского шоссе;
- в 9:58 на Токсовском шоссе — 2,6 км от КАД до остановки Токсовское шоссе;
- в 8:05 на Планерной улице — 2,5 км от Камышовой улицы до Приморского проспекта.