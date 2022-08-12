«Наш турист мало чего боится»: из крымской Новофедоровки уехало только 15 процентов туристов

Даже когда начались взрывы, многие продолжали оставаться у моря Фото: AP / TASS Поделиться Поделиться





В крымской Новофедоровке штиль на море и покой на пляжах — прошло три дня после серии взрывов на военном аэродроме рядом с въездом в курортный поселок, но жутко испугавшие всех грохот и дым почти забылись. Во всяком случае, в прибрежной части поселка, где обитают курортники.

Напомним, что 9 августа на территории аэродрома «Саки», расположенного возле поселка Новофедоровка, произошло несколько мощных взрывов. По информации Министерства обороны РФ, причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на площадке их хранения. Осколки, разлетевшиеся вокруг эпицентра взрыва, повредили 62 многоэтажных дома в окрестности и 20 коммерческих объектов. Из этих домов было эвакуировано 252 человека. Не обошлось, к сожалению, без жертв — один житель Новофедоровки погиб. Еще 14 человек обратились за медицинской помощью — их жизням ничего не угрожает.



Люди, живущие рядом с аэродромом, считают убытки от выбитых окон и балконов после взрывов. Это жилой дом Фото: предоставлено автором Поделиться Поделиться





Но могут ли взрывы стать угрозой финалу курортного сезона в Крыму? В этом году его сложно назвать успешным: из-за отсутствия авиасообщения, страхов отдыхающих, беспокойства за финансовую стабильность в Крым приехало на 40% меньше туристов, чем ожидалось.

В Министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что после взрывов в Новофедоровке массовых отказов от бронирования не фиксируется. Также, по итогам мониторинга средств размещения, почти нет отказов и от текущего отдыха.

Но в день взрыва почти все владельцы отелей и апартаментов Новофедоровки наблюдали, как их гости пакуют чемоданы.



— Как стало ясно, что взрывы не от прилетов ракет, а от детонации снарядов на складе аэропорта, многие передумали уезжать, — говорит Руслан, управляющий отелем «Крымские зори» в Новофедоровке. — У меня почти сразу была эта информация из первых рук, так что смогли быстро гостей успокоить. Да, кто-то уехал. А что касается отмены брони — пока всё в силе. — Максимальный отток туристов фиксируется на сегодня только в самой Новофедоровке, и это 15 процентов от числа всех отдыхающих в поселке, — рассказывает председатель Ассоциации малых отелей Республики Крым Наталья Стамбульникова. — Но в целом по Крыму после взрывов на военном аэродроме мы оттока туристов не наблюдаем. Пляжи заполнены, наоборот, людей в августе больше, чем в июне и июле. И никаких массовых отмен бронирования на бархатный сезон в сентябре тоже нет. Наш турист мало чего боится. Помните убийство нашего после в Турции в 2016 году, думаете, хоть кого-то из туристов из Турции после этого сдуло? Российского отдыхающего испугать может не угроза безопасности, а угроза комфорту. Вот когда в аэропорту Симферополя ввели запрет на полеты, вот тогда была настоящая лавина отмены бронирования! Взрывы — да, пугают, но люди просто переезжают в другое место, где нет военных объектов рядом, и продолжают наслаждаться отдыхом.



Правоохранители выясняют причины произошедшего Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Поделиться Поделиться





Не фиксируют увеличения трафика на выезд из Крыма и в управлении дорог «Тамань» — движение по Крымскому мосту в сторону материка в пределах суточной нормы. Наоборот, железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный состав в Керчь из Москвы. Бронирование билетов на август сейчас достигло 80 процентов, на сентябрь — 60 процентов.

К сожалению, мы не смогли узнать мнение о перспективах окончания курортного сезона в Крыму у Ассоциации туроператоров России. Ее исполнительный директор Майя Ломидзе воздержалась от ответа:



— Пока ситуацию по Крыму мы вообще никак не комментируем.

