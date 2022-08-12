Поэтессу и ведущую концертов задержали в Петербурге после стрельбы по человеку

Полиция Красногвардейского района устанавливает причины стрельбы на Индустриальном проспекте.



Очевидцы сообщали о том, что женщина с пистолетом ходит у дома 29, накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Прибывший на место наряд задержал по указанному адресу 26-летнюю петербурженку. У нее изъяли предмет, похожий на пистолет.



Женщину увезли в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве». А чуть позже в отдел пришел мужчина, который уверял, что именно в него стреляла задержанная женщина не меньше двух раз. Но не попала.

