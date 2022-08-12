Кувырок в кювет в Шлиссельбурге отправил в больницу водителя «Поло»

ДТП с пострадавшим произошло утром 12 августа в Кировском районе Ленинградской области. Водителя из машины спасателям пришлось выковыривать при помощи специнструмента.
Около пяти часов утра в Шлиссельбурге 35-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. Там машина перевернулась.
Водитель «Поло» получил травмы. Прибывшие на место спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента и передали «скорой». Причины и обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.