    Пробки

    3/10

    usd60.62eur62.52
    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Кувырок в кювет в Шлиссельбурге отправил в больницу водителя «Поло»

    202
    обсудить

    ДТП с пострадавшим произошло утром 12 августа в Кировском районе Ленинградской области. Водителя из машины спасателям пришлось выковыривать при помощи специнструмента.

    Около пяти часов утра в Шлиссельбурге 35-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. Там машина перевернулась.

    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель «Поло» получил травмы. Прибывшие на место спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента и передали «скорой». Причины и обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close