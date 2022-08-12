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    Двое детей выпали из окна в Шушарах, пока их мама была на работе, а папа вышел ненадолго

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    10 комментариев

    Две девочки выпали из окна второго этажа в Пушкинском районе, но, по счастью, отделались испугом.

    В 112 около одиннадцати вечера поступило сообщение от очевидцев о том, что с балкона второго этажа дома 27 по Ленсоветовской улице упали двое малышей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа.

    Прибывшие на место сотрудники полиции удостоверились, что сестры 4 и 5 лет при падении не пострадали. А потом стали выяснять, где были их родители. Установлено, что 22-летняя мать детей находилась на суточной работе, а их 25-летний отец ненадолго отлучился из квартиры. Когда он вернулся, его направили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения.

    Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

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    Комментарии 10

    Андрей_спб12 Авг 2022 в 10:36
    "Когда он вернулся, его направили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения." - в связи с чем и на каком основании?
    +0−0
    Zloi_prohozhiy12 Авг 2022 в 10:35
    папашка за бутылкой ходил, что ли?
    +0−1
    krenkell12 Авг 2022 в 10:20
    Очень давно пора вводить половое воспитание.
    +1−0
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