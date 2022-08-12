Двое детей выпали из окна в Шушарах, пока их мама была на работе, а папа вышел ненадолго

Две девочки выпали из окна второго этажа в Пушкинском районе, но, по счастью, отделались испугом.



В 112 около одиннадцати вечера поступило сообщение от очевидцев о том, что с балкона второго этажа дома 27 по Ленсоветовской улице упали двое малышей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа.

Прибывшие на место сотрудники полиции удостоверились, что сестры 4 и 5 лет при падении не пострадали. А потом стали выяснять, где были их родители. Установлено, что 22-летняя мать детей находилась на суточной работе, а их 25-летний отец ненадолго отлучился из квартиры. Когда он вернулся, его направили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения.

