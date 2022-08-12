Кулаком и осколки давят на глазное яблоко. Как петербуржец придержал «Вольво», давившую пешеходов

После конфликта на Витебском проспекте между водителем и пешеходами один из них попал в больницу с опасным диагнозом. «Фонтанка» поговорила с лежачим. Теперь он плохо видит.



Около 9 утра 9 августа возле станции метро «Купчино» на Витебском проспекте произошло выяснение отношений между несколькими петербуржцами и водителем «Вольво». Когда работники предприятия шли к служебной развозке возле маршруток, автомашина выехала и, по их словам, не обращая внимания на людей, внаглую стала чуть ли не толкать их бампером. По информации «Фонтанки», один из петербуржцев закрыл правое боковое зеркало «Вольво», чтобы повлиять на нарушителя.