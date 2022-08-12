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    Кулаком и осколки давят на глазное яблоко. Как петербуржец придержал «Вольво», давившую пешеходов

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    8 комментариев

    После конфликта на Витебском проспекте между водителем и пешеходами один из них попал в больницу с опасным диагнозом. «Фонтанка» поговорила с лежачим. Теперь он плохо видит.

    Около 9 утра 9 августа возле станции метро «Купчино» на Витебском проспекте произошло выяснение отношений между несколькими петербуржцами и водителем «Вольво». Когда работники предприятия шли к служебной развозке возле маршруток, автомашина выехала и, по их словам, не обращая внимания на людей, внаглую стала чуть ли не толкать их бампером. По информации «Фонтанки», один из петербуржцев закрыл правое боковое зеркало «Вольво», чтобы повлиять на нарушителя.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Водитель — здоровый такой парень — вышел, развернул меня и ударил в бровь кулаком. Наши нас разняли, а я стал на асфальте искать наушники, вылетевшие после удара. Чуть после все увидели вмятину на моей правой брови. В результате после рентгена я оказался в Ленинградской областной клинической больнице с диагнозом оскольчатый перелом. Теперь осколки давят на глазное яблоко, и я плохо вижу», — рассказал нашему журналисту потерпевший Радик.

    Что касается водителя, то его найти немудрено. Александру 32 года, он из Ленобласти (Никольское, Тосненский район). В полицию 33-го отдела Московского района еще 9 августа пошла телефонограмма из клиники, сотрудники даже звонили потерпевшему. Наверное, скоро должны взять у него заявление, да и опросить свидетелей тоже несложно.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Zloi_prohozhiy12 Авг 2022 в 10:34
    не пойму, в Никольское ссылают что ли жить самое дно общества. Вот это 32-летнее ко-ко-ко тому явное подтверждение.
    Бывал там, по встречаемому контингенту ощущение что там рядом где-то зона, откуда потом все откинувшиеся в Никольском остаются.
    +0−0
    Nerevar12 Авг 2022 в 10:29
    GTA: Санкт-Петербург с давлением пешеходов и дракой.
    +0−0
    hal900012 Авг 2022 в 10:19
    Там "карман" вроде..где там автобус остановился что людям пришлось идти через проезжую часть??бежать к автобусу сметая все на своем пути то ещё развлечение..
    +1−0
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