В Петербурге задержали четверку. Их подозревают в хищении недвижимости у одиноких и пожилых

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении недвижимости, которые специализировались на одиноких и пожилых россиянах. Об этом 12 августа сообщило ГУ МВД по Петербургу.
Задержаны трое мужчин в возрасте от 54–65 лет и молодая женщина.
Одной из пострадавших оказалась петербурженка 1941 года рождения. У пенсионерки не было родственников, но имелась квартира на Искровском проспекте и дом в Ломоносовском районе. Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине и перевезли ее в Горбунки.
После смерти одинокой пожилой петербурженки в 2018 году группа подделала документы, завладела имуществом. Так, квартира была продана за 4,5 млн рублей. Также один из подозреваемых в течение нескольких лет получал за нее пенсию. Общая сумма — около миллиона рублей.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу. Меры пресечения их сообщникам будут избраны в ближайшее время», — рассказали в МВД.