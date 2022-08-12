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    В Петербурге задержали четверку. Их подозревают в хищении недвижимости у одиноких и пожилых

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    1 комментарий

    Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении недвижимости, которые специализировались на одиноких и пожилых россиянах. Об этом 12 августа сообщило ГУ МВД по Петербургу.

    Задержаны трое мужчин в возрасте от 54–65 лет и молодая женщина.

    Одной из пострадавших оказалась петербурженка 1941 года рождения. У пенсионерки не было родственников, но имелась квартира на Искровском проспекте и дом в Ломоносовском районе. Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине и перевезли ее в Горбунки.

    После смерти одинокой пожилой петербурженки в 2018 году группа подделала документы, завладела имуществом. Так, квартира была продана за 4,5 млн рублей. Также один из подозреваемых в течение нескольких лет получал за нее пенсию. Общая сумма — около миллиона рублей.

    «Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу. Меры пресечения их сообщникам будут избраны в ближайшее время», — рассказали в МВД.

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    Комментарии 1

    Милая +12 Авг 2022 в 10:02
    Отличный результат! Интересно, как удалось раскрыть? Детектив кто-нибудь написал бы.
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