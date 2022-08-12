В Петербурге задержали четверку. Их подозревают в хищении недвижимости у одиноких и пожилых

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении недвижимости, которые специализировались на одиноких и пожилых россиянах. Об этом 12 августа сообщило ГУ МВД по Петербургу.



Задержаны трое мужчин в возрасте от 54–65 лет и молодая женщина.



Одной из пострадавших оказалась петербурженка 1941 года рождения. У пенсионерки не было родственников, но имелась квартира на Искровском проспекте и дом в Ломоносовском районе. Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине и перевезли ее в Горбунки.

