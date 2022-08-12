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    Сотрудники уголовного розыска и ФСБ в Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве на 3 миллиона рублей

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    3 комментария

    Участника этнической преступной группы, подозреваемого в вымогательстве, задержали в Петербурге в ходе совместной операции двух ведомств.

    По версии следствия, 36-летний уроженец Дагестана совместно с неустановленными лицами в апреле 2021 года в кафе поселка Лахта угрожали петербургскому предпринимателю, который занимается ресторанной деятельностью. Они требовали у него три миллиона рублей под надуманным предлогом. Для сбора денег мужчине дали десять дней, после которых в кафе Приморского района он передал требуемую сумму вымогателям.

    Было возбуждено уголовное дело.

    Задержанный сотрудниками уголовного розыска и УФСБ по Петербургу и области также занимается бизнесом. Он с марта 2022 года был под домашним арестом также по делу о вымогательстве.

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    Комментарии 3

    Евгений СПб12 Авг 2022 в 09:34
    ФСБ уже скатилось до уровня работы рядового опера из РОВД?))
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