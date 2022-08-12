Юных велосипедиста, самокатчика и роллера сбили машины в Петербурге за два дня. Двоих увезли в больницу, и лишь один отделался травмпунктом

Подростка на роликовых лыжах не заметила женщина на «Киа» в Приморском районе. Два других ДТП произошли в центре Петербурга и в Кронштадте.

ДТП произошло 10 августа около половины одиннадцатого утра у дома 20, корпус 2, по Суздальскому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа. По предварительной информации, «Киа Сид», за рулем которой была 38-летняя женщина, двигался по боковому проезду от Выборгского шоссе в сторону дороги на Каменку. В это время по нерегулируемому переходу ехал на роликовых лыжах 13-летний. Произошел наезд. Женщина довезла пострадавшего до травмпункта, где у него установили перелом правой ноги. После оказания медицинской помощи ребенка передали родителям.



Женщина-водитель только в этом году привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 26 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третьеклассника на самокате сбили в районе полудня 11 августа на улице Аммермана в Кронштадте. 9-летний мальчик переезжал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, когда на него наехал «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 26-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу № 2 с многочисленными ушибами. Водителя за нарушение ПДД к ответственности привлекали в этом году шесть раз.

