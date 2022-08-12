Фельдшер с фобией и «прокурорский внук» из жёлтого «Опеля» скрасили утро ДПС на Оптиков

Дорожная полиция троицу не любит, что наглядно продемонстрировала в Приморском районе Петербурга. Там остановили молодую сотрудницу медвуза, для которой общение с ДПС становится ежемесячной традицией.

Как сообщает «Дорожный инспектор», жёлтый «Опель» привлёк внимание инспекторов на улице Оптиков, 30, в девятом часу утра 11 августа. За рулём оказалась 22-летняя фельдшер одного из медицинских вузов города, уже успевшая лишиться водительских прав. Встреча с полицией для неё — третья за три месяца.