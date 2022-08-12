Фельдшер с фобией и «прокурорский внук» из жёлтого «Опеля» скрасили утро ДПС на Оптиков

Дорожная полиция троицу не любит, что наглядно продемонстрировала в Приморском районе Петербурга. Там остановили молодую сотрудницу медвуза, для которой общение с ДПС становится ежемесячной традицией.
Как сообщает «Дорожный инспектор», жёлтый «Опель» привлёк внимание инспекторов на улице Оптиков, 30, в девятом часу утра 11 августа. За рулём оказалась 22-летняя фельдшер одного из медицинских вузов города, уже успевшая лишиться водительских прав. Встреча с полицией для неё — третья за три месяца.
Сценарий каждый раз примерно один, финалом становится просьба поверить наслово в то, что ничего запрещённого не употребляет. Под видео девушка объяснила, что сдать анализы в прошлом месяце ей помешали внезапные проблемы у родственника, которого требовалось навестить в больнице. Утром четверга заболевших среди родни не было, и водитель как будто была готова пройти все необходимые процедуры. Дисциплинированно подула в трубочку, подтвердив, что алкоголь перед поездкой не пила, но на предложение повторить у нарколога ответила привычное «нет».
Попытка пассажира «Опеля» поддержать подругу заявлением «я с Москвы, у меня дедушка работает в Генпрокуратуре» впечатления на полицейских не произвела. Автомобиль отправили на штрафстоянку, девушке вменили отказ от медосвидетельствования. Не исключено, что отвечать предстоит и по уголовной статье. Вопрос о возбуждении дела решается.