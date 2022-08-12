    Пробки

    1/10

    usd60.62eur62.52
    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Фельдшер с фобией и «прокурорский внук» из жёлтого «Опеля» скрасили утро ДПС на Оптиков

    1023
    1 комментарий

    Дорожная полиция троицу не любит, что наглядно продемонстрировала в Приморском районе Петербурга. Там остановили молодую сотрудницу медвуза, для которой общение с ДПС становится ежемесячной традицией.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», жёлтый «Опель» привлёк внимание инспекторов на улице Оптиков, 30, в девятом часу утра 11 августа. За рулём оказалась 22-летняя фельдшер одного из медицинских вузов города, уже успевшая лишиться водительских прав. Встреча с полицией для неё — третья за три месяца.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сценарий каждый раз примерно один, финалом становится просьба поверить наслово в то, что ничего запрещённого не употребляет. Под видео девушка объяснила, что сдать анализы в прошлом месяце ей помешали внезапные проблемы у родственника, которого требовалось навестить в больнице. Утром четверга заболевших среди родни не было, и водитель как будто была готова пройти все необходимые процедуры. Дисциплинированно подула в трубочку, подтвердив, что алкоголь перед поездкой не пила, но на предложение повторить у нарколога ответила привычное «нет».

    ПоделитьсяПоделиться

    Попытка пассажира «Опеля» поддержать подругу заявлением «я с Москвы, у меня дедушка работает в Генпрокуратуре» впечатления на полицейских не произвела. Автомобиль отправили на штрафстоянку, девушке вменили отказ от медосвидетельствования. Не исключено, что отвечать предстоит и по уголовной статье. Вопрос о возбуждении дела решается.

    Фото: Дорожный инспектор.
    Фото: Дорожный инспектор.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Annonym9112 Авг 2022 в 01:00
    Да Осень еще не наспутипа а у Государства уже обострение сначала у ФСПП Теперь ГИБДД , А что Слабо какой нить Лексус или брабус где нить на Крестовском на Южной дороге отьезжает от SunDay тормознуть ?
    Или на Магистрали Федерального Значение Камменостровском проспекте вон мне знакомый Рассказывает на Петроградке даже днем проезд на Зеленый свет Автомобилистами на переходе в порядке нормы даже на Углу Камменостровского где каждый будний день Дежурит наряд ДПС Вечно проезжают на Зеленый для пешеходов водители при том еще порой если их пешеходы не проспускают и показывают рукой "Типа мне Зеленый" Видят часто через показываемый им Жест в виде Среднего и большого пальцев когда все остальные загнуты , и чаще там нагло едут на Зеленый для Пешеходов Водители всяких Машин стоимостью от 3 До 25 Миллионов Рублей типа BMW ? Mersedes , Audi а ГИБДД ПО сути допускает все это просто не реагируя и Смотря на Нарушения ПДД Водителями сквозь пальцы
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close