Суд отправил в колонию гендиректора УК «ПАН-Траст», связанного с Балтийским банком. Ее подвёл диплом об образовании

Смольнинский районный суд Петербурга признал Елену Меньшикову, экс генерального директора УК «ПАН-Траст», виновной в незаконном выводе активов Балтийского банка на 8,5 млрд рублей. Прокурор просил 5 лет, но 11 августа суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.
Елена Меньшикова занимала должность гендиректора УК «ПАН-Траст». Претензии к ней были предъявлены еще в 2018 году, тогда же она впервые оказалась под домашним арестом. По версии следствия, в феврале–марте 2014 года по договору уступки она передала ООО «Фортис» 102 пая стоимостью более 8,5 млрд рублей взамен паев доли в уставном капитале трех юрлиц на общую сумму 360 млн рублей. Суд расценил действия Меньшиковой как «извлечение выгод и создание благоприятных условий» для ООО «Фортис», которые причинили ущерб Балтийскому банку и ООО «Балтфинанс» (одному из крупнейших пайщиков фонда). Сделку признали злоупотреблением полномочиями (статья 201 УК).
На суде Меньшикова заявила, что не имела специального образования и не осознавала, что своими действиями причиняет кому-то вред. Чем сильно удивила присутствующих, поскольку выяснилось, что в 1997 году она окончила экономический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности экономист-менеджер. Также она настаивала, что пост гендиректора занимала номинально, и все бумаги подписывала якобы по велению одного из бывших мажоритарных акционеров Балтийского банка Андрея Исаева, который в декабре 2018 года был объявлен в розыск и теперь живет за границей.
Свою вину Елена Меньшикова не признала.
Балтийский банк и его активы сейчас находятся под контролем Альфа-банка. В этом процессе он выступал потерпевшим.
«Поскольку в ходе расследования уголовного дела в отношении Меньшиковой были выявлены факты, указывающие на совершение ею и Исаевым других противоправных действий, мы не исключаем возбуждения нового уголовного дела в отношении этих лиц», — прокомментировали в банке вечером.