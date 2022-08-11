Суд отправил в колонию гендиректора УК «ПАН-Траст», связанного с Балтийским банком. Ее подвёл диплом об образовании





Смольнинский районный суд Петербурга признал Елену Меньшикову, экс генерального директора УК «ПАН-Траст», виновной в незаконном выводе активов Балтийского банка на 8,5 млрд рублей. Прокурор просил 5 лет, но 11 августа суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.

Елена Меньшикова занимала должность гендиректора УК «ПАН-Траст». Претензии к ней были предъявлены еще в 2018 году, тогда же она впервые оказалась под домашним арестом. По версии следствия, в феврале–марте 2014 года по договору уступки она передала ООО «Фортис» 102 пая стоимостью более 8,5 млрд рублей взамен паев доли в уставном капитале трех юрлиц на общую сумму 360 млн рублей. Суд расценил действия Меньшиковой как «извлечение выгод и создание благоприятных условий» для ООО «Фортис», которые причинили ущерб Балтийскому банку и ООО «Балтфинанс» (одному из крупнейших пайщиков фонда). Сделку признали злоупотреблением полномочиями (статья 201 УК).

