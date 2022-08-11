Двое не поделили перекрёсток на глазах у ДПС и затормозили Невский

Авария тормозит Невский проспект в Петербурге поздним вечером 11 августа. Водитель «Хёндэ» пытался выгадать несколько секунд, но не учёл, что поскорее уехать из центра без оглядки на светофоры решил не он один.

Как сообщила «Фонтанке» читательница, немногим позже половины десятого часа вечера у Аничкова моста не разъехались двое. Водители хотели проскочить на «мигающий жёлтый», попытка была провалена. Свидетелями, вероятно, стали и сотрудники ДПС — их автомобиль почти сразу оказался на месте аварии.