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    Двое не поделили перекрёсток на глазах у ДПС и затормозили Невский

    2014
    1 комментарий

    Авария тормозит Невский проспект в Петербурге поздним вечером 11 августа. Водитель «Хёндэ» пытался выгадать несколько секунд, но не учёл, что поскорее уехать из центра без оглядки на светофоры решил не он один.

    Как сообщила «Фонтанке» читательница, немногим позже половины десятого часа вечера у Аничкова моста не разъехались двое. Водители хотели проскочить на «мигающий жёлтый», попытка была провалена. Свидетелями, вероятно, стали и сотрудники ДПС — их автомобиль почти сразу оказался на месте аварии.

    Фонтанка

    «Перекрыли две полосы Невского в сторону Московского вокзала. Крайне неудобно ехать по набережной Фонтанки через мост от Аничкова дворца в сторону цирка. Приходится объезжать либо через пешеходный переход, либо выезжать на велодорожку», — предупреждает водителей читательница.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    sektor711 Авг 2022 в 23:16
    Патенты на работу тоже проверьте у них
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