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    На переезд производства «Лады Весты» в Тольятти нужен миллиард, но мощности увеличат втрое

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    10 комментариев

    Глава «АвтоВАЗа» и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о планах увеличить количество сходящих с конвейера машин «Лада Веста» до полумиллиона в год.

    Соколов рассказал о планах 11 августа в эфире «России 24». По его оценкам, переезд производства «Лады Весты» из Ижевска в Тольятти будет стоить около миллиарда рублей. При этом мощности задумано увеличить со 150 тысяч до 500 тысяч машин в год.

    Соколов добавил, что рентабельным проект может стать к концу следующего года.

    Скорость сборки «Лада Гранта», «Нивы» и «Нивы Трэвел» в «АвтоВАЗе» хотят увеличить.

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    Комментарии 10

    Ганс-Дитрих Геншер11 Авг 2022 в 23:02
    все нормальные люди заказывают машины через "параллельный импорт", автовозы уже десятками едут
    +0−0
    Трындин11 Авг 2022 в 22:58
    Лучше уж автозавод "Москвич" реанимировать, и к нему сразу же по городам-миллионникам станции технического обслуживания организовать! Тупиковую ветвь "Фиата" в Тольятти нужно сохранить как музей, чтобы больше так не делать!
    +0−0
    kоt-obormot11 Авг 2022 в 22:46
    Ахаха. Лада "Веста" - от двух лямов. И это мы еще не начинали!
    +0−0
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