На переезд производства «Лады Весты» в Тольятти нужен миллиард, но мощности увеличат втрое

Глава «АвтоВАЗа» и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о планах увеличить количество сходящих с конвейера машин «Лада Веста» до полумиллиона в год.

Соколов рассказал о планах 11 августа в эфире «России 24». По его оценкам, переезд производства «Лады Весты» из Ижевска в Тольятти будет стоить около миллиарда рублей. При этом мощности задумано увеличить со 150 тысяч до 500 тысяч машин в год.