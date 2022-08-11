Школьник в лесу под Петербургом нашел два снаряда и принес их родителям

Сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на вызов в поселок Агалатово после находки 12-летнего школьника. Он принес домой два неразорвавшихся лет 80 назад снаряда.

О вызове 11 августа сообщает региональное управление Росгвардии. Мальчик нашел боеприпасы в лесу и решил поделиться «уловом» с родителями. Взрослые быстро поняли, что может случиться, вынесли снаряды на улицу и вызвали взрывотехников. Сотрудники ОМОН «Бастион» идентифицировали находку как «неразорвавшийся снаряд калибра 152 мм от полевой гаубицы и пустой корпус снаряда калибра 122 мм, без взрывчатых веществ». Их забрали на полигон для уничтожения.