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    Школьник в лесу под Петербургом нашел два снаряда и принес их родителям

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    7 комментариев

    Сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на вызов в поселок Агалатово после находки 12-летнего школьника. Он принес домой два неразорвавшихся лет 80 назад снаряда.

    О вызове 11 августа сообщает региональное управление Росгвардии. Мальчик нашел боеприпасы в лесу и решил поделиться «уловом» с родителями. Взрослые быстро поняли, что может случиться, вынесли снаряды на улицу и вызвали взрывотехников. Сотрудники ОМОН «Бастион» идентифицировали находку как «неразорвавшийся снаряд калибра 152 мм от полевой гаубицы и пустой корпус снаряда калибра 122 мм, без взрывчатых веществ». Их забрали на полигон для уничтожения.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    Laska7711 Авг 2022 в 23:00
    хех, хозяйственный растет мальчонка :))
    черные стишки из детства:
    Маленький мальчик нашел ананас,
    Им оказался немецкий фугас
    Надо почистить, прежде чем есть,
    Челюсть нашли километров за шесть.
    +0−0
    vic_5e4cd1938d1a811 Авг 2022 в 22:36
    Как ребёнок физически смог принести эти крупнокалиберные снаряды? Не каждый взрослый дотащил бы ...
    +0−0
    mrA11 Авг 2022 в 22:23
    Дети в лесу собирали малину,
    И напоролись на ржавую мину))
    +0−0
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