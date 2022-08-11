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    Медведев приехал в Донбасс. А вместе с ним главы ФСБ, СК, МВД и генпрокурор

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    15 комментариев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что посетил Луганскую народную республику. Фотографии он опубликовал 11 августа в своем телеграм-канале.

    «В четверг посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению Президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — пишет Медведев.

    Вместе с экс-президентом в ЛНР приехали высокопоставленные российские силовики: генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин. Также участие в совещании приняли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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    На совещании, по словам Медведева, обсудили гармонизацию законодательства ЛНР, ДНР и России, восстановление инфраструктуры республик, ремонт школ и больниц, решение социальных проблем.

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    Комментарии 15

    SERGEY11111 Авг 2022 в 22:09
    Да ладно , все просто - Димыч приехал на юбилей знаменитой на весь Донбасс винодельни " Вилла Звезда " .
    +3−0
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 22:08
    Для Дмитрия Анатольича организовали лечебно-профилактический тур в Донбасс... рукопожатия, банкеты, совместные фотографии и прочий пиар.... а домой приедет - опять в несознанку....
    +3−0
    миру-мир!11 Авг 2022 в 22:00
    цирк с конями однако зачем?
    +5−0
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