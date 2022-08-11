Медведев приехал в Донбасс. А вместе с ним главы ФСБ, СК, МВД и генпрокурор

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что посетил Луганскую народную республику. Фотографии он опубликовал 11 августа в своем телеграм-канале.
«В четверг посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению Президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — пишет Медведев.
Вместе с экс-президентом в ЛНР приехали высокопоставленные российские силовики: генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин. Также участие в совещании приняли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
На совещании, по словам Медведева, обсудили гармонизацию законодательства ЛНР, ДНР и России, восстановление инфраструктуры республик, ремонт школ и больниц, решение социальных проблем.