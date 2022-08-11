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    На Крестовском принципиальный самокатчик решил на велодорожке помериться силами с непростыми автомобилями и выиграл

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    11 комментариев

    Принципиальный самокатчик встал на пути автомобилей, оккупировавших выделенную для велосипедистов полосу на Крестовском острове в Петербурге. Судя по видео, он выиграл бой, но не войну.

    Видео, иллюстрирующее противостояние водителей и поклонников двухколёсного транспорта, опубликовано 11 августа. Место действия — Рюхина улица, где летом 2020 года появилась велополоса. На кадрах видно, что за два года автомобилисты не свыклись с выделенкой, «съевшей» часть проезжей части.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Пока одни выкатывали велосипеды на тротуар или уезжали на противоположную сторону дороги, самокатчик доказывал, что и один на велополосе — воин.

    Судя по видео, «Бентли» остановился практически лоб в лоб и отступил. Не вступать в диспут о месте велосипедистов на дороге решил и водитель «Хаммера». Самокатчику удалось согнать его с полосы, правда, ненадолго. Обогнув препятствие, внедорожник продолжил притворяться велосипедом.

    По предварительной информации, «Хаммер» принадлежит 52-летнему петербуржцу, который является совладельцем нескольких компаний — за ним нефтебизнес и сдача помещений в аренду.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 11

    NoName123411 Авг 2022 в 23:12
    А откуда у фонтанки - базы по номерам авто??? Это вообще законно??
    Где такую базу купить???
    +0−0
    AGP11 Авг 2022 в 22:42
    Оказывается, и самокатчики бывают молодцами. Мужик, держи 🖐️ 👏!
    +1−0
    Avs715311 Авг 2022 в 22:38
    На Крестовском правосудие отдыхает.
    +1−0
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