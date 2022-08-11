На Крестовском принципиальный самокатчик решил на велодорожке помериться силами с непростыми автомобилями и выиграл

Принципиальный самокатчик встал на пути автомобилей, оккупировавших выделенную для велосипедистов полосу на Крестовском острове в Петербурге. Судя по видео, он выиграл бой, но не войну.

Видео, иллюстрирующее противостояние водителей и поклонников двухколёсного транспорта, опубликовано 11 августа. Место действия — Рюхина улица, где летом 2020 года появилась велополоса. На кадрах видно, что за два года автомобилисты не свыклись с выделенкой, «съевшей» часть проезжей части.