На Крестовском принципиальный самокатчик решил на велодорожке помериться силами с непростыми автомобилями и выиграл

Принципиальный самокатчик встал на пути автомобилей, оккупировавших выделенную для велосипедистов полосу на Крестовском острове в Петербурге. Судя по видео, он выиграл бой, но не войну.
Видео, иллюстрирующее противостояние водителей и поклонников двухколёсного транспорта, опубликовано 11 августа. Место действия — Рюхина улица, где летом 2020 года появилась велополоса. На кадрах видно, что за два года автомобилисты не свыклись с выделенкой, «съевшей» часть проезжей части.
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Пока одни выкатывали велосипеды на тротуар или уезжали на противоположную сторону дороги, самокатчик доказывал, что и один на велополосе — воин.
Судя по видео, «Бентли» остановился практически лоб в лоб и отступил. Не вступать в диспут о месте велосипедистов на дороге решил и водитель «Хаммера». Самокатчику удалось согнать его с полосы, правда, ненадолго. Обогнув препятствие, внедорожник продолжил притворяться велосипедом.
По предварительной информации, «Хаммер» принадлежит 52-летнему петербуржцу, который является совладельцем нескольких компаний — за ним нефтебизнес и сдача помещений в аренду.