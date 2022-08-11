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    «Мы всем рады, добро пожаловать». Финский ресторан опроверг русофобские слухи о себе в интернете

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    7 комментариев

    Владельцы ресторана Napule в центре Хельсинки открестились от распространяемого в интернете сообщения о введении дополнительного сбора с русских клиентов.

    Ранее в ряде российских телеграм-каналов появилось изображение якобы чека из этого ресторана, в котором кроме еды значилась строчка «Venäläinen, mene kotiin» («Русский, иди домой») напротив цены — 5 евро.

    Кто изначально был автором этого изображения, неизвестно. Однако оно вскоре появилось и в официальной группе Napule с комментариями якобы от финна, который сообщил, что его русский друг получил такой чек.

    Вместе с тем администратор ресторана в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» категорически опроверг подлинность этого изображения. Она подтвердила, что на нем действительно чек, похожий на тот, что выдают в Napule, однако позиция «Русский, иди домой» там никак не могла оказаться. «Мы не разделяем наших гостей по национальности и всегда рады всем. Добро пожаловать к нам», — сообщила она.

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    Комментарии 7

    hal900011 Авг 2022 в 20:44
    Рады они...а почему магазин Нокиа не работает..??..
    +0−0
    Antuan Rokanten11 Авг 2022 в 20:24
    Ничего они не рады. Средние пальцы показывают, что-то ругательное кричат и краской машину мажут. Только лично я им ничего плохого не сделал.
    +1−0
    26649968411 Авг 2022 в 20:05
    А ещё показывают российским авто и людям средний палец. При этом трусливо сваливая. Ловисса и Хамина
    +1−0
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