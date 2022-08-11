«Мы всем рады, добро пожаловать». Финский ресторан опроверг русофобские слухи о себе в интернете

Владельцы ресторана Napule в центре Хельсинки открестились от распространяемого в интернете сообщения о введении дополнительного сбора с русских клиентов.
Ранее в ряде российских телеграм-каналов появилось изображение якобы чека из этого ресторана, в котором кроме еды значилась строчка «Venäläinen, mene kotiin» («Русский, иди домой») напротив цены — 5 евро.
Кто изначально был автором этого изображения, неизвестно. Однако оно вскоре появилось и в официальной группе Napule с комментариями якобы от финна, который сообщил, что его русский друг получил такой чек.
Вместе с тем администратор ресторана в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» категорически опроверг подлинность этого изображения. Она подтвердила, что на нем действительно чек, похожий на тот, что выдают в Napule, однако позиция «Русский, иди домой» там никак не могла оказаться. «Мы не разделяем наших гостей по национальности и всегда рады всем. Добро пожаловать к нам», — сообщила она.