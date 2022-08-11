Новый уровень отношений. Фонд «Круг добра» подписал первое соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией

Фонд «Круг добра», обеспечивающий медицинской помощью детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), 11 августа подписал соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией АНО «Дом редких». Об этом сообщает на сайте фонда.
«В жизни Фонда «Круг добра» начинается важный этап, это новый уровень отношений с организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжёлыми, хроническими, орфанными, редкими заболеваниями», — сказал председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Он рассказал, что начало отношениям с общественными организациями было положено ещё в прошлом году, когда появился «Круг друзей Фонда "Круг добра"». Александр Ткаченко пояснил, что он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций, которые помогают детям с тяжёлыми заболеваниями. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются.
«Такое взаимодействие даёт возможность нам лучше почувствовать, чем живут семьи, столкнувшиеся с тяжёлым заболеванием ребёнка, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах и, самое главное, эффективно оказывать помощь детям», — отметил Александр Ткаченко.
Руководитель АНО «Дом редких» Анастасия Татарникова подчеркнула, что подписание соглашений с организациями из «Круга друзей» «свидетельствует о том, что отношения фонда с сектором НКО эволюционируют». Она отметила, что такие организации играют важнейшую роль в улучшении качества медицинской помощи.
«Появление фонда для всех пациентов с редкими заболеваниями — важнейшее событие десятилетия, — добавила Анастасия Татарникова. — У нас большие планы на взаимодействие с фондом».
Фонд «Круг добра» планирует подписать соглашения о сотрудничестве с каждой организацией из «Круга друзей». По словам Александра Ткаченко, очередность при этом не играет никакой роли — подписания будут происходить в зависимости от готовности соглашений и удобного для всех времени.