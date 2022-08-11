Новый уровень отношений. Фонд «Круг добра» подписал первое соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией

Фонд «Круг добра», обеспечивающий медицинской помощью детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), 11 августа подписал соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией АНО «Дом редких». Об этом сообщает на сайте фонда.

«В жизни Фонда «Круг добра» начинается важный этап, это новый уровень отношений с организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжёлыми, хроническими, орфанными, редкими заболеваниями», — сказал председатель правления фонда Александр Ткаченко.



Он рассказал, что начало отношениям с общественными организациями было положено ещё в прошлом году, когда появился «Круг друзей Фонда "Круг добра"». Александр Ткаченко пояснил, что он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций, которые помогают детям с тяжёлыми заболеваниями. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются.

«Такое взаимодействие даёт возможность нам лучше почувствовать, чем живут семьи, столкнувшиеся с тяжёлым заболеванием ребёнка, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах и, самое главное, эффективно оказывать помощь детям», — отметил Александр Ткаченко.

