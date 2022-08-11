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    Новый уровень отношений. Фонд «Круг добра» подписал первое соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией

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    2 комментария

    Фонд «Круг добра», обеспечивающий медицинской помощью детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), 11 августа подписал соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией АНО «Дом редких». Об этом сообщает на сайте фонда.

    «В жизни Фонда «Круг добра» начинается важный этап, это новый уровень отношений с организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжёлыми, хроническими, орфанными, редкими заболеваниями», — сказал председатель правления фонда Александр Ткаченко.

    Он рассказал, что начало отношениям с общественными организациями было положено ещё в прошлом году, когда появился «Круг друзей Фонда "Круг добра"». Александр Ткаченко пояснил, что он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций, которые помогают детям с тяжёлыми заболеваниями. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются.

    «Такое взаимодействие даёт возможность нам лучше почувствовать, чем живут семьи, столкнувшиеся с тяжёлым заболеванием ребёнка, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах и, самое главное, эффективно оказывать помощь детям», — отметил Александр Ткаченко.

    Руководитель АНО «Дом редких» Анастасия Татарникова подчеркнула, что подписание соглашений с организациями из «Круга друзей» «свидетельствует о том, что отношения фонда с сектором НКО эволюционируют». Она отметила, что такие организации играют важнейшую роль в улучшении качества медицинской помощи.

    «Появление фонда для всех пациентов с редкими заболеваниями — важнейшее событие десятилетия, — добавила Анастасия Татарникова. — У нас большие планы на взаимодействие с фондом».

    Фонд «Круг добра» планирует подписать соглашения о сотрудничестве с каждой организацией из «Круга друзей». По словам Александра Ткаченко, очередность при этом не играет никакой роли — подписания будут происходить в зависимости от готовности соглашений и удобного для всех времени.

    Автономная некоммерческая организация «Центр экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями — «Дом редких» — была создана в 2017 году. Цель организации — улучшение и развитие социальных, образовательных, научных и законодательных основ в области редких заболеваний, в том числе в сфере медико-социальной помощи. АНО «Дом редких» помогает людям с редкими заболеваниями добиваться обеспечения лекарственными препаратами, оказывает финансовую и логистическую помощь по организации необходимых медицинских обследований для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения, оказывает услуги правового сопровождения людям с редкими заболеваниями.

    Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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    Комментарии 2

    Pilat11 Авг 2022 в 19:55
    Только вот сегодня по ТВ наблюдал сбор денег для ребенка с редким заболеванием...и где этот круг добра?
    Такое впечатление что только в инете, в реальной жизни его нет
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