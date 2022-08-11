Проезд по набережной канала Грибоедова ограничат на два года, по Ветеранов — до конца августа

Временные ограждения и работы на коммуникациях с 12–13 августа изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Центральном, Петроградском, Кировском и Фрунзенском. Об этом 11 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В пятницу, 12 августа, закроют движение по Михайловскому переулку от улицы Швецова до Балтийской улицы. Там реконструируют инженерные сети. Объезд предусмотрен по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.
С 13 по 22 августа для реконструкции инженерных сетей ограничат движение по Тосиной улице от Лиговского проспекта до Камчатской улицы.
С 13 по 31 августа ограничат проезд по проспекту Ветеранов и улице Генерала Симоняка. Там будут строить газопровод.
В центре и на Петроградской стороне ограничения, вступающие в силу 13 августа, продлятся до 2023-го и даже 2024 года. До 13 октября 2023 года из-за временных ограждений будет ограничено движение по Стрельнинской улице от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С., а также по Колпинской улице от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С.
До 1 мая 2024 года ограничат проезд на перекрестке Ковенского переулка и улицы Восстания. Там разместят пешеходную галерею.
До 30 июня 2024 года временные ограждения ограничат движение транспорта по набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.