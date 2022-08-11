Проезд по набережной канала Грибоедова ограничат на два года, по Ветеранов — до конца августа

Временные ограждения и работы на коммуникациях с 12–13 августа изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Центральном, Петроградском, Кировском и Фрунзенском. Об этом 11 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



В пятницу, 12 августа, закроют движение по Михайловскому переулку от улицы Швецова до Балтийской улицы. Там реконструируют инженерные сети. Объезд предусмотрен по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.