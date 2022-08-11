Ущерб Финскому заливу от затонувшего буксира «Малик» оценили в миллион рублей

Ущерб от буксира «Малик», затонувшего в мае у Канонерского острова, оценили более чем в один миллион рублей. Об этом 11 августа в Telegram-канале сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора (РПН).
«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило владельцу буксира «Малик» <...> претензию и потребовало уплаты свыше 1 млн рублей за причиненный акватории Финского залива вред разливом дизельного топлива», — говорится в записи.
Отмечается, что нештатная ситуация произошла, когда буксир готовили для постановки в док Канонерского судостроительного завода.
«За нарушение требований к охране внутренних морских вод ООО «Балтийский флот», являющееся владельцем судна, и должностное лицо компании привлечены к административной ответственности (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ) с назначением штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей», — сообщили в РПН.
В случае, если сумма, которую предъявили владельцу за ущерб Финскому заливу, не будет возвращена добровольно, ведомство намерено взыскать их в судебном порядке.
«Фонтанка» писала, что находящийся на ремонте буксир «Малик» затонул в 7 часов утра 16 мая у Канонерского острова. Стоявшее у причала судно накренилось на бок и почти полностью погрузилось в воду, а вокруг образовалась радужная пленка.