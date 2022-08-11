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    Ущерб Финскому заливу от затонувшего буксира «Малик» оценили в миллион рублей

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    2 комментария

    Ущерб от буксира «Малик», затонувшего в мае у Канонерского острова, оценили более чем в один миллион рублей. Об этом 11 августа в Telegram-канале сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора (РПН).

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    «Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило владельцу буксира «Малик» <...> претензию и потребовало уплаты свыше 1 млн рублей за причиненный акватории Финского залива вред разливом дизельного топлива», — говорится в записи.

    Отмечается, что нештатная ситуация произошла, когда буксир готовили для постановки в док Канонерского судостроительного завода.

    «За нарушение требований к охране внутренних морских вод ООО «Балтийский флот», являющееся владельцем судна, и должностное лицо компании привлечены к административной ответственности (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ) с назначением штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей», — сообщили в РПН.

    В случае, если сумма, которую предъявили владельцу за ущерб Финскому заливу, не будет возвращена добровольно, ведомство намерено взыскать их в судебном порядке.

    «Фонтанка» писала, что находящийся на ремонте буксир «Малик» затонул в 7 часов утра 16 мая у Канонерского острова. Стоявшее у причала судно накренилось на бок и почти полностью погрузилось в воду, а вокруг образовалась радужная пленка.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 2

    Добрый кот11 Авг 2022 в 18:18
    И ведь на благое дело пойдет весь миллион, даже не сомневаюсь.
    +1−0
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 18:06
    Что это за название у буксира "Малик"? Из Турции родо, что ли? Или из Эритреи?
    +1−0
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