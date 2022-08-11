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    Клещи разбушевались: больше 800 покусанных у докторов в Петербурге

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    4 комментария

    Клещи, несмотря на август, продолжают бушевать в Петербурге и окрестностях. За неделю в медорганизации города обратились по поводу присасывания насекомых 885 человек, в том числе 125 детей.

    Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре 11 августа, при этом в черте города укусы на минувшей неделе получили лишь 104 человека. Большинство в Курортном, Выборгском и Пушкинском районах. Один ребенок заразился клещевым вирусным энцефалитом. Есть и 21 случай иксодового клещевого боррелиоза.

    Всего в сезоне 2022 года зарегистрирован 21 случай энцефалита среди взрослых и 137 случаев боррелиоза, в том числе 22 у детей.

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    Комментарии 4

    Maik511 Авг 2022 в 18:31
    Клещи обычные. Власти не борются с клещевым обилием.
    Опылять надо.
    +1−0
    Игoрь11 Авг 2022 в 18:28
    Сколько можно уже обзывать клещей насекомыми??
    +0−0
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 18:04
    Никак у клещей спецоперация?
    +1−1
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