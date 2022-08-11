Клещи разбушевались: больше 800 покусанных у докторов в Петербурге

Клещи, несмотря на август, продолжают бушевать в Петербурге и окрестностях. За неделю в медорганизации города обратились по поводу присасывания насекомых 885 человек, в том числе 125 детей.
Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре 11 августа, при этом в черте города укусы на минувшей неделе получили лишь 104 человека. Большинство в Курортном, Выборгском и Пушкинском районах. Один ребенок заразился клещевым вирусным энцефалитом. Есть и 21 случай иксодового клещевого боррелиоза.
Всего в сезоне 2022 года зарегистрирован 21 случай энцефалита среди взрослых и 137 случаев боррелиоза, в том числе 22 у детей.