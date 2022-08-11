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    Легковая догнала грузовик на дамбе. Есть пострадавший

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    Серьезное ДТП с участием большегруза собирает пробку на дамбе Петербурга вечером 11 августа. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы.

    Около 16 часов на 119-м километре внешнего кольца САД КЗС, на Финской стороне, столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Судя по видео, опубликованному очевидцем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Mitsubishi Lancer въехал сзади в прицеп самосвала.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    У легковой машины сильно повреждена передняя часть. По данным дирекции, в ДТП есть пострадавший. На место выехали экстренные службы. Из-за ДТП перекрыты средняя и правая полосы движения. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на внешнем кольце скопился 2-километровый затор.

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