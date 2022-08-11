Пропавшие в Красноярском крае вертолеты нашлись

Пилоты пропавших в Красноярском крае вертолетов Robinson R44 вышли на связь. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



В ЕДДС Норильска изданию РБК уточнили, что оба борта находятся на маршруте, никаких происшествий нет.



В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что оба Robinson 44 летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр. Агентству РИА Новости в экстренных службах сообщили, что на борту предположительно находились рыбаки.

