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    Пропавшие в Красноярском крае вертолеты нашлись

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    5 комментариев

    Пилоты пропавших в Красноярском крае вертолетов Robinson R44 вышли на связь. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    В ЕДДС Норильска изданию РБК уточнили, что оба борта находятся на маршруте, никаких происшествий нет.

    В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что оба Robinson 44 летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр. Агентству РИА Новости в экстренных службах сообщили, что на борту предположительно находились рыбаки.

    Источник ТАСС допустил, что вертолеты пропали с радаров из-за того, что отключили транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров. Так иногда делают в целях браконьерской ловли или охоты.

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    Комментарии 5

    SU LUX INN11 Авг 2022 в 18:43
    но Осадочек остался!
    +1−0
    РавДейл11 Авг 2022 в 16:45
    Побухать уже нельзя на маршруте.... Сразу на Фонтанку пишут.
    +1−1
    4u6uc11 Авг 2022 в 16:43
    ну раз в целях браконьерства - пусть по прилёту их обшманают хорошенько...
    +1−1
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