День длинного ковша. Почему автохлам в петербургском дворе пришлось двигать трактором

Двор в Красносельском районе постепенно превращается в место для умирания старых автомобилей. Заплесневелый транспорт не только занимает драгоценные места под парковку, но и мешает благоустройству. Собственники пытаются зачистить пространство не первый год. Процесс оказался для терпеливых.



Фото: Красносельский район(Спб). Новости нашего района Поделиться Поделиться





Двор 51-го дома на Ленинском проспекте засветился в соцсетях благодаря «эвакуации ковшом». Жители дома сняли на видео работу трактора, который подцепляет на ковш серебристый фургон и перевозит его на газон. Затем аналогичную процедуру повторяет с легковушками.



На нетрадиционный способ эвакуации решились дорожники. Во дворе снимали асфальт, припаркованный транспорт мешал запланированным работам. Местные жители хорошо знакомы с перемещёнными автомобилями, ведь те стоят бесхозными уже несколько лет. Во дворе скопилось несколько брошенок. Среди них поросший плесенью ГАЗ из 98-го региона. Его на время дорожных работ передислоцировали под знак «остановка запрещена».



Фото: читательница Нина Фото: читательница Нина Фото: читательница Нина Фото: читательница Нина Фото: читательница Нина Поделиться Поделиться





Зелёная плесень органично дополнила капот КИА цвета морской волны. Этот автомобиль на ковше перенесли на газон. У арки дома доживает свой век внедорожник КИА с разбитым боковым стеклом и ржавыми царапинами на корпусе. Неподалёку покоится Lifan Breez с шашечкой такси на крыше. По данным «Фонтанки», часть из этих автомобилей принадлежат частным лицам. Связаться с ними не удалось. Страховки на транспорт просрочены от 1 300 до 2 000 дней.



Согласно инструкции с сайта Смольного, процесс уборки автохлама стоит начинать с жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». Сообщение нужно оставить по пункту 12.0 классификатора — «Разукомплектованное транспортное средство». Под эту категорию попадают сгоревшие автомобили и транспорт, у которого отсутствуют стекла, колёса, кузовные детали (капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака).

Специалисты районной администрации должны выехать на место, обследовать автомобиль и в течение пяти дней составить акт с фотографиями. Затем собственника уведомляют о том, что ему необходимо либо вывезти самостоятельно неприглядный автомобиль с придомовой территории, либо привести его в достойный вид. На это отводится от недели до двух.



Если автолюбитель игнорирует требование, то районная администрация отправляет заявку на вывоз в комитет по транспорту, уже подвед комтранса СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» перевозит автомобиль на спецстоянку.

Жительница многоэтажки на Ленинском Нина, изучив инструкцию, отправила заявку на портал «Санкт-Петербург» 18 марта и попросила убрать Lifan Breez. Ответ на запрос пришёл только 15 июня. В нём представители администрации сообщили, что собственник уведомлён и срок вывоза автохлама — 23 июня.



Фото: читательница Нина Поделиться Поделиться





Следующий ответ Нине пришёл 5 августа. Заявку на вывоз легковушки передали в комитет по транспорту и назначили новый срок исполнения — 19 сентября. Машина всё ещё стоит на газоне, видимо, ей там покоиться до осени.

Все это время Нина обзванивала отдел благоустройства Красносельского района. Там ей неторопливость в манёврах объяснили маленькими зарплатами и нехваткой сотрудников. Так, согласно кадровому порталу администрации Санкт-Петербурга, начальнику сектора в администрации Красносельского района обещают оклад в 30 500 рублей, а главному специалисту — 27 450 рублей.



Пресс-секретарь администрации Красносельского района Елена Тюленева на звонок корреспондента не ответила. Также остался без реакции и письменный запрос.

«Фонтанка» позвонила в отдел благоустройства под видом жильца дома. «Не было человека, который мог бы заниматься этим. Вот я пришёл и стал заниматься», — объяснил задержку сотрудник администрации. Также там добавили, что заявка уже отправлена в комтранс.



В комитете по транспорту «Фонтанке» уточнили, что администрации районов при обнаружении разукомплектованных транспортных средств в течение трех рабочих дней должны направить в Смольный заявку о необходимости их перемещения.



Агентство внешнего транспорта перевозит автохлам на спецстоянку в течение 15 рабочих дней, в согласованное с администрацией время.

За первые семь месяцев 2022 года по заявкам администраций районов перемещено 475 бесхозных автомобилей как с улично-дорожной сети, так и с внутридворовых территорий. «Количество перемещенных разукомплектованных автомобилей увеличилось на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Владельцы 126 транспортных средств самостоятельно устранили нарушение (убрали автомобили) после получения уведомления от администраций», — уточнили в Смольном.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

