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    «Хотел выпивать, прыгать, бегать и веселиться». Троих петербуржцев признали виновными в гибели студента, о которой они молчали 10 лет

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    Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении троих петербуржцев — Антона Козлова, Сергея Селютского и Максима Фатеева. Первых двух обвиняли в похищении, а Фатеева еще и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 августа, мужчины, по версии следствия, поругались со студентом в Шушарах, насильно втолкнули его в машину, вывезли в совхозные поля и избили. Потом как будто собирались вернуть домой, но молодой человек умер в пути. Поэтому они обратно вернулись на поля и выбросили тело в канаву.

    «Фонтанка» писала, что студент Евгений Лосевский пропал в ночь на 12 ноября 2009 года после ссоры с нетрезвой компанией. Личности автовладельца и двух его друзей к 2010 году уже не были секретом, но все трое настаивали, что только катали и пугали, а ушёл Лосевский на своих двоих.

    Задержали троицу только осенью 2020 года, когда в содеянном признался Сергей Селютский. Двое других во время ареста свою вину отрицали.

    В суде уже все трое отказались от признания вины, уверяли, что студент был нетрезв, а в поля они его увезли, так как потерпевший хотел выпивать, прыгать, бегать и веселиться.

    «На протяжении процесса фигуранты меняли показания и отказывались от показаний, данных на этапе предварительного расследования, в том числе от явок, объясняя все ранее сказанное давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд сделал вывод, что это желание избежать ответственности», — отметили в пресс-службе.

    Суд признал фигурантов виновными. Козлову назначен срок в 6 лет в колонии строгого режима, Селютскому — 5 лет в колонии строгого режима, а Фатееву в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима.

    В счет возмещения морального вреда с осужденных было взыскано 2 млн рублей.

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