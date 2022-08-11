    Пробки

    6/10

    usd60.45eur61.7
    ТЕМА ДНЯ

    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Велосипедист пробил головой стекло такси на углу Полтавской и Гончарной

    2434
    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Такси и велосипедист не разъехались на перекрестке в центре Петербурга днем 11 августа. На место вызвали скорую.

    На пересечении Полтавской и Гончарной улиц столкнулись легковое такси Volkswagen и велосипедист, сообщил «Фонтанке» очевидец. Судя по фото, таксист выезжал с Гончарной, и на пешеходном переходе в машину врезался велосипед.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам очевидца, велосипедист пробил головой заднее стекло автомобиля. На место прибыла скорая помощь. Информация о произошедшем и состоянии велосипедиста уточняется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    bigjohn6511 Авг 2022 в 16:34
    Другим наука.
    +0−0
    ProstoZloy11 Авг 2022 в 16:10
    Велосипедист, не спешившийся на пешеходном переходе - это диагноз.
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close