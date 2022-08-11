Велосипедист пробил головой стекло такси на углу Полтавской и Гончарной

Такси и велосипедист не разъехались на перекрестке в центре Петербурга днем 11 августа. На место вызвали скорую.
На пересечении Полтавской и Гончарной улиц столкнулись легковое такси Volkswagen и велосипедист, сообщил «Фонтанке» очевидец. Судя по фото, таксист выезжал с Гончарной, и на пешеходном переходе в машину врезался велосипед.
По словам очевидца, велосипедист пробил головой заднее стекло автомобиля. На место прибыла скорая помощь. Информация о произошедшем и состоянии велосипедиста уточняется.