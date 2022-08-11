Спрос на новостройки в Петербурге вырос на треть. 86% покупок — в ипотеку

Количество сделок на первичном рынке жилья в июне и июле по сравнению с маем выросло на 30%. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), основными причинами стали рост доли ипотечных сделок по льготным и субсидированным программам и вывод на рынок новых объектов.
— По итогам июля 2022 года мы отметили продолжение восстановления покупательской активности, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Число сделок растет с июня, сохраняется тренд на восстановление спроса, который будет продолжаться.
По словам эксперта, основных причин, которые подтолкнули рост спроса на новостройки, две. Первая — появление удобных ипотечных программ. Планомерное снижение ключевой ставки оживляет ипотечный рынок, и, в свою очередь, понижает ставки по кредиту. А льготная ипотека и субсидированные программы от застройщиков с еще более низкими ставками способствуют росту доли ипотечных сделок. По итогам июля она достигла максимального уровня в 86%. Основной спрос — на программы с минимальным первым взносом и комфортным ежемесячным платежом, на долю семейной ипотеки пришлось около 25%.
Также на покупательскую активность повлияло пополнение предложения новыми объектами и свежими очередями проектов в реализации. Так, за июль на рынок вывели 257 тысяч новых «квадратов». Застройщики, которые это сделали, по результатам месяца получили рост объема продаж.