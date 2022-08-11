Спрос на новостройки в Петербурге вырос на треть. 86% покупок — в ипотеку

Количество сделок на первичном рынке жилья в июне и июле по сравнению с маем выросло на 30%. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), основными причинами стали рост доли ипотечных сделок по льготным и субсидированным программам и вывод на рынок новых объектов.



— По итогам июля 2022 года мы отметили продолжение восстановления покупательской активности, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Число сделок растет с июня, сохраняется тренд на восстановление спроса, который будет продолжаться.

