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    ВТБ окажет поддержку бывшим клиентам, чьи активы оказались заблокированы, через Клуб защиты прав инвесторов

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    ВТБ начал работу в Клубе защиты прав инвесторов, созданном Московской биржей совместно с профессиональными сообществами. С его помощью планируется оказать помощь как текущим, так и бывшим клиентам российских брокеров, чьи активы оказались заблокированы вследствие санкций и отказа европейского депозитария Euroclear проводить расчеты через Национальный расчетный депозитарий.

    По оценке Банка России, в результате санкций и последовавших за ними действий иностранных финансовых компаний, оказались заблокированы активы 5 млн человек — клиентов российских брокеров, среди которых до 500 тыс. бывших клиентов ВТБ, активы которых были переведены к другим брокерам. В тот момент казалось, что вывод активов из ВТБ, попавшего под блокирующие санкции США, позволит распоряжаться ими и дальше. Но когда один из крупнейших депозитариев-партнеров российского фондового рынка — европейский Euroclear — принял решение остановить все расчеты через НРД, заблокированными оказались зарубежные активы не только «санкционных», но и других брокеров.

    Как отметил руководитель Департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков, иностранные депозитарии отказываются от любых попыток ВТБ выйти на контакт, и клиенты, чьи активы заморожены, вынуждены самостоятельно взаимодействовать с иностранными депозитариями через юридических посредников, так как существует вероятность, что разблокировка и вывод их активов из-под блокировки возможна через подачу судебных исков и/или получение лицензий. В банке отметили, что при успешном развитии событий ВТБ не будет применять какие-либо комиссии за вывод разблокированных активов, а ранее банк отказался от любых комиссий и при переводе активов розничных инвесторов из ВТБ к другим брокерам.

    «Наша основная задача сейчас — наладить диалог с иностранными депозитариями, — Василий Заблоцкий, председатель управляющего комитета Клуба защиты прав инвесторов:. Для формирования стратегий защиты уже нанят юридический консультант. Участники клуба — основные игроки финансового рынка, которые прошли не одну кризисную ситуацию, заинтересованы в минимизации ущерба для российских инвесторов и сохранении доверия к фондовому рынку».

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