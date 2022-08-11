Водитель кроссовера на Петергофском шоссе показал, как за пару секунд перекрыть четыре полосы

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Торопливый водитель устроил внеплановое перекрытие движения на одной из магистралей Красносельского района Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора стоявшей на светофоре машины.
В 13:18 11 августа на Петергофском шоссе, на Т-образном перекрестке возле ЛЭМЗ, столкнулись фура Mercedes и кроссовер Volkswagen, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что на перекрестке друг за другом разворачивались контейнеровозы. Первый выполнил маневр без помех, а когда на разворот пошел второй, мимо него попытался проскочить «Фольксваген» с московскими номерами. Фокус не удался, и кроссовер получил удар прицепом в водительскую дверь.
В результате фура так и встала на половине разворота, перегородив прицепом все четыре полосы. На данный момент проезд уже освободили и затора на участке не наблюдается.