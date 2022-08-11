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    Водитель кроссовера на Петергофском шоссе показал, как за пару секунд перекрыть четыре полосы

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    3 комментария

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Торопливый водитель устроил внеплановое перекрытие движения на одной из магистралей Красносельского района Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора стоявшей на светофоре машины.

    В 13:18 11 августа на Петергофском шоссе, на Т-образном перекрестке возле ЛЭМЗ, столкнулись фура Mercedes и кроссовер Volkswagen, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что на перекрестке друг за другом разворачивались контейнеровозы. Первый выполнил маневр без помех, а когда на разворот пошел второй, мимо него попытался проскочить «Фольксваген» с московскими номерами. Фокус не удался, и кроссовер получил удар прицепом в водительскую дверь.

    В результате фура так и встала на половине разворота, перегородив прицепом все четыре полосы. На данный момент проезд уже освободили и затора на участке не наблюдается.

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    Комментарии 3

    89235689623908460111 Авг 2022 в 15:42
    Последнее время стал замечать, что автомобили с номерами московского региона в плане дичи на дорогах вполне успешно конкурируют с 05 регионом.
    +1−0
    Гриб11 Авг 2022 в 15:41
    Вообще это , конечно, феерично, три подряд фуры друг за другом разворачиваются перегораживая движение. Как бы это помягче написать, чтобы не удалили? Швондеры одним словом
    +0−0
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