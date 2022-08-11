Мужчина на KIA пошел на таран полиции в садоводстве под Гатчиной

В 23:53 9 августа в полицию Гатчинского района поступила информация о неадекватном водителе, который на большой скорости гонял на KIA по СНТ «Химик» и таранил чужие ворота, сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Когда на место прибыли полицейские, тот поехал на них и врезался в служебный UAZ Patriot, пытаясь столкнуть его на обочину.

Полицейские Гатчинского района Ленобласти со стрельбой задерживали буйного водителя. Он таранил чужие ворота, служебную машину и пытался сбить полицейского.

Сотрудник полиции предупредил буйного водителя, что применит табельное оружие, и сделал предупредительный выстрел в воздух. В ответ нарушитель попытался сбить и его. Полицейский несколько раз выстрелил по KIA, и машину удалось остановить. При стрельбе никто не пострадал.

За рулем «КИА» оказался 36-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.