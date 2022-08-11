Губернатор Курской области Старовойт рассказал об ущербе после обстрела посёлков на границе с Украиной

В приграничных посёлках в Глушковском районе Курской области устанавливают ущерб, связанный с сегодняшним обстрелом. Об этом в четверг сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилётов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях», — написал он 11 августа в своём Telegram-канале.
По словам губернатора Старовойта, основной удар пришёлся на Попово-Лежачи. Там пострадала сельскохозяйственная техника, комбайны, несколько автомобилей и гараж.
Вдобавок к этому в посёлке повреждены две линии электроснабжения. Ремонтная бригада приступает к ликвидации аварии.
«Фонтанка» писала, что 11 августа со стороны ВСУ ведутся обстрелы приграничных посёлков Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.