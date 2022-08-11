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    Губернатор Курской области Старовойт рассказал об ущербе после обстрела посёлков на границе с Украиной

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    4 комментария

    В приграничных посёлках в Глушковском районе Курской области устанавливают ущерб, связанный с сегодняшним обстрелом. Об этом в четверг сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    «Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилётов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях», — написал он 11 августа в своём Telegram-канале.

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    По словам губернатора Старовойта, основной удар пришёлся на Попово-Лежачи. Там пострадала сельскохозяйственная техника, комбайны, несколько автомобилей и гараж.

    Вдобавок к этому в посёлке повреждены две линии электроснабжения. Ремонтная бригада приступает к ликвидации аварии.

    «Фонтанка» писала, что 11 августа со стороны ВСУ ведутся обстрелы приграничных посёлков Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 15:30
    Только, панимаишли, освоили бюджет на ямочный ремонт дорог... Вот справка!
    +1−0
    своих не бросаем11 Авг 2022 в 14:12
    упс, а как же Киев за три дня?
    +3−0
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