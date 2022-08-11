Экзорцизм или паутина? Петербуржец устроил огненное шоу на балконе

Свидетелями эффектного огненного шоу стали жители ЖК на Васильевском острове в Петербурге. Их сосед не менее пяти минут водил мощной горелкой по углам балкона.

Ролик, на котором это запечатлено, очевидец опубликовал в одном из Telegram-каналов. В комментариях к нему пользователи мессенджера предположили, что таким рискованным и весьма немилосердным способом фаерщик избавлялся от паутины и самих членистоногих.



«Фонтанка» спросила у читателей, что, по их мнению, происходило на самом деле. Некоторые решили, что сосед — впечатлительный ценитель выступлений группы Rammstein: музыканты любят играть с огнём на сцене. Другие посчитали, что петербуржец практикуется в незаурядном экзорцизме. Третьи сошлись на том, что таким способом он убивал мошек и комаров.