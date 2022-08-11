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    АТОР: Россияне открывают для себя шопинг-туризм в Белоруссии

    1982
    5 комментариев

    Туристический поток в Белоруссию увеличился на 10–15 % по сравнению с прошлым сезоном. Россияне едут в страну в основном из-за санаторно-оздоровительного отдыха, но есть и те, кто приезжает ради шопинга.

    Росту спроса на туризм в соседней стране помогает объёмная авиаперевозка. Так, с 8 августа авиакомпания «Белавиа» летает во все аэропорты Москвы ежедневно, а белорусский авиаперевозчик выполняет рейсы из Минска в более чем 10 регионов РФ. Об этом 11 августа сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

    По словам представительницы туроператора «Дельфин», увеличение спроса на туры также связано с открытием сухопутной границы: люди путешествуют привычным способом — на автомобилях и поезде.

    Появился новый тренд — россияне приезжают в Белоруссию ради шопинга. Там, в отличие от РФ, массового ухода западных брендов не было. По наблюдению экспертов компании «Мультитур», такие туристы обычно едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье.

    Основным туристическим продуктом, несмотря на некоторые изменения в предпочтениях людей, остаётся отдых в санаториях. В этом году, по данным туроператора FUN&SUN, местные здравницы заполнены вплоть до сентября — октября.

    Спрос на белорусские санатории, отметили в АТОР, высок потому, что тут начинается своего рода «импортозамещение». Те, кто раньше летал на лечение в европейские города, выбирают похожее или идентичное в Белоруссии.

    В «Дельфине» добавили, что аудитория белорусского направления молодеет: сейчас чаще едут люди в возрасте от 25 до 45 лет. Именно они задают новые туристические тренды.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 12:51
    Все за гродненской тешенкой!
    +0−0
    Польза санкций11 Авг 2022 в 12:49
    Хорошая спецоперация получилась. Всё по плану.
    +4−0
    27629910811 Авг 2022 в 12:45
    Хорошая попытка, Ф. Заказ отработан.
    Но спасибо - нет.
    +3−1
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