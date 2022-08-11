АТОР: Россияне открывают для себя шопинг-туризм в Белоруссии

Туристический поток в Белоруссию увеличился на
Росту спроса на туризм в соседней стране помогает объёмная авиаперевозка. Так, с 8 августа авиакомпания «Белавиа» летает во все аэропорты Москвы ежедневно, а белорусский авиаперевозчик выполняет рейсы из Минска в более чем 10 регионов РФ. Об этом 11 августа сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
По словам представительницы туроператора «Дельфин», увеличение спроса на туры также связано с открытием сухопутной границы: люди путешествуют привычным способом — на автомобилях и поезде.
Появился новый тренд — россияне приезжают в Белоруссию ради шопинга. Там, в отличие от РФ, массового ухода западных брендов не было. По наблюдению экспертов компании «Мультитур», такие туристы обычно едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье.
Основным туристическим продуктом, несмотря на некоторые изменения в предпочтениях людей, остаётся отдых в санаториях. В этом году, по данным туроператора FUN&SUN, местные здравницы заполнены вплоть до сентября — октября.
Спрос на белорусские санатории, отметили в АТОР, высок потому, что тут начинается своего рода «импортозамещение». Те, кто раньше летал на лечение в европейские города, выбирают похожее или идентичное в Белоруссии.
В «Дельфине» добавили, что аудитория белорусского направления молодеет: сейчас чаще едут люди в возрасте от 25 до 45 лет. Именно они задают новые туристические тренды.