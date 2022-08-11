    Пробки

    3/10

    usd60.45eur61.7
    Линченко о КРТПочем билеты до ХельсинкиВ центре Петербурга ГеленджикОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Привяжите к попе веник — там бутылочку берут

    2897
    4 комментария

    В центре Петербурга задумали играть в бутылочку. И многие вспомнили наперстки 90-х. Сравнили скуку с цирком. Давайте-ка жульничать без обмана, как у волшебника Сулеймана.

    Молодой парень на корточках резко двигает стаканчики на дощечке, натертой воском. Чтобы быстрее, без заноз. Его лицо, обращенное к толпе, излучает шапито. Не останавливаясь, он громко жонглирует прибаутками:

    «Прилетел я к вам из Америки, на зеленом венике, веник распался, а я здесь остался».

    «А тётя Алина прислала мне два миллиона. Один себе забрать, оба — вам отдать».

    Это «нижний» и самый главный. Только он владеет древним, как мир, мастерством крутить, шуршать наперстками. Кроме искрометности, задора, его уменье в том, чтобы заветный шарик никто не нашел. Потому что всё равно перед тем, как поднять стаканчик, он его незаметно захватит в руку. «А-а-а??!» — «А!!!»

    «Эй!» — подмигивает он зеваке с глазами обалдевшего жирафа.

    «Положишь шляпу — возьмешь пальто, а кто глазки пучит — ничего не получит».

    Это было «Яблочко» 90-х. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. А фокусника оберегали «верхние». То братва-братва. Лишь шуршащих клешей, как у кронштадтских матросиков, не хватало. У этих, правда, с языком было туго. Кроме «слышь, дай мне чего-нибудь из денег», — никаких чудес. В их служебные обязанности входило выдавливание возмутившегося проигравшего, ну или в печень ему постучать.

    А народ честной похохатывал, похлопывал себя по карманам да ставил и ставил на свои сольдо. Шоу. Все билеты проданы.

    «Мужчина без риска — мужчина-сосиска».

    «Кто шарик найдет — в ресторан пойдет».

    «Мужчина без денег — мужчина-бездельник».

    Вот, в текущий петербургский момент, скажите, что за вату эти последователи old school жуют на Невском? «Вы можете положить сто рублей, а выиграть триста рублей». Бутылочка, скука. Сковородкой — да по их унылой роже. Да только за это их надо в менты поковать. Позорят жанр.

    Да, тогда порой простофили ревели от банкротства. А сейчас даже физиономии не корчат. Сто рублей — хрю-му.

    В те времена у циркачей риски жили не в доставлении в милицию. Как-то раз «ростовских» не поняли — они без спроса у «малышевских» начали катать на Благодатной улице возле станции техобслуживания «Москвича». Так к «нижнему» подсел ухарь — да молотком по пальцам виртуозному «пианисту». Больно — не то слово.

    Порой тот, кто оставил свои денежки, с удовольствием жал руку «нижнему» и шумел: «Спасибо за науку!»

    «Привяжите к попе веник и читайте газету «Труд», там пишут, где деньги растут», — скалился жонглер.

    Но иногда самые изворотливые коллективы наперсточников играли вчестную. Это был уже пик артистичности. То есть вообще без шарика под колпаком. От слова «совсем». Вы этим бутылочникам прикажите: либо научитесь орудовать так, чтобы шарика не было, а все вокруг его видели, либо идите за вазелином. Конечно, они сразу побегут в аптеку.

    Ведь в те дни лютое время революции обращалось реально в лихое. А сегодня — злое обернулось в тоскливое.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Согласны с автором?

    По теме

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Станьте автором колонки

    Другие статьи автора
    Дима, 20 лет, до встречи. Судьба пяти лидеров Петербурга
    28 июня 2022, 16:40
    Баня имени Балабанова
    18 мая 2022, 14:25
    Мама, отчего у тебя такой некрасивый ноготь на руке?
    8 мая 2022, 11:00
    все статьи автора
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    chip111 Авг 2022 в 13:08
    А что товарищ Вышенков думает о новых 89 станциях метро? Это вам не шарики в кулачок прятать и потешные кричалки сочинять, все солидно!
    +0−1
    Польза санкций11 Авг 2022 в 12:57
    Старательно пытался изобразить что в теме, но нет. )
    +0−0
    26186012111 Авг 2022 в 12:44
    — Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри — не вы!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close