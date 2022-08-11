На большие экраны возвращается «Слуга государев» — но в режиссерской версии

18 августа из глубины времен, а конкретно из 2007 года, к нам прибывает исторический боевик Олега Ряскова «Слуга государев». В этот раз зрителей ждёт режиссерская версия фильма — и есть возможность узнать, каким бы хотел видеть свой фильм сам создатель.
Напомним, что по сюжету двух французских дворян соперничество привело на фронт русско-шведской войны, где один оказывается в распоряжении Карла XII, а другой — прямиком на посылках у государя Петра Алексеевича. Дело уже идёт к битве под Полтавой, и тут-то и решится, чем кончится лютая вражда.
В ролях: Дмитрий Миллер, Алексей Чадов, Александр Бухаров, Ксения Князева, Евгений Меньшов, Николай Чиндяйкин, Валерий Маликов, Андрей Сухов, Дарья Семенова.
16+
Федор Дубшан