Пенсионерка на «Мазде» сбила школьника на велосипеде под Петербургом

Серьезное ДТП с велосипедистом произошло днем 10 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Травмы получил школьник: он угодил под машину, пытаясь пересечь дорогу.
В 15:20 накануне на 12-м километре автодороги Петербург — Матокса 65-летняя местная жительница, следуя на своей Mazda CX-5 от Кузьмоловского в сторону Матоксы, сбила пересекавшего дорогу 14-летнего велосипедиста, стало известно «Фонтанке» 11 августа. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
В результате восьмиклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобилистка в 2022 году привлекалась за нарушения ПДД 21 раз.
Мать пострадавшего мальчика в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» просит откликнуться очевидцев этого ДТП и водителей с регистраторами, проезжавших в районе места ДТП в 14:45–15:20. Со слов женщины, подросток получил серьезную травму головы и множественные ушибы и находится в реанимации.