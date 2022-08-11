    Пробки

    3/10

    usd60.45eur61.7
    Линченко о КРТПочем билеты до ХельсинкиВ центре Петербурга ГеленджикОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Пенсионерка на «Мазде» сбила школьника на велосипеде под Петербургом

    2375
    7 комментариев

    Серьезное ДТП с велосипедистом произошло днем 10 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Травмы получил школьник: он угодил под машину, пытаясь пересечь дорогу.

    В 15:20 накануне на 12-м километре автодороги Петербург — Матокса 65-летняя местная жительница, следуя на своей Mazda CX-5 от Кузьмоловского в сторону Матоксы, сбила пересекавшего дорогу 14-летнего велосипедиста, стало известно «Фонтанке» 11 августа. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

    В результате восьмиклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобилистка в 2022 году привлекалась за нарушения ПДД 21 раз.

    Мать пострадавшего мальчика в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» просит откликнуться очевидцев этого ДТП и водителей с регистраторами, проезжавших в районе места ДТП в 14:45–15:20. Со слов женщины, подросток получил серьезную травму головы и множественные ушибы и находится в реанимации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    DEMOMON11 Авг 2022 в 13:12
    В 14 лет уже соображать должен, что и как нужно делать, чтобы выжить.
    +0−0
    ProstoZloy11 Авг 2022 в 13:08
    Пересекавшего на велосипеде дорогу со сплошной разделительной полосой ,вне зоны пешеходного перехода, не убедившись в безопасности своего маневра... ЧЕТЫРЕ (!) НАРУШЕНИЯ ЗА ОДИН РАЗ. Итог закономерен.
    +0−0
    26225520111 Авг 2022 в 12:42
    Если 21 раз привлекаться за чуть более чем полгода , и до сих пор за рулем , то всё закономерно , рано или поздно какая-то трагедия неизбежна. Такое ощущение , что законодатели осознанно своей удивительной лояльностью к хроническим нарушителям пособничают будущим дорожным происшествиям.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close