Врачам на набережной Смоленки принесли мертвого мигранта. Задержан его земляк

Безжизненное тело 23-летнего молодого человека из Узбекистана оказалось в офисе врачей общей практики на набережной реки Смоленки три дня назад. Иностранец умер на улице, медики занесли его в помещение. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 августа.



Труп был направлен в морг для установления причины смерти, внешне никаких повреждений силовики не заметили. Выяснилось, что молодой человек скончался от удара по голове. В среду было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.