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    Врачам на набережной Смоленки принесли мертвого мигранта. Задержан его земляк

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    2 комментария

    Безжизненное тело 23-летнего молодого человека из Узбекистана оказалось в офисе врачей общей практики на набережной реки Смоленки три дня назад. Иностранец умер на улице, медики занесли его в помещение. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 августа.

    Труп был направлен в морг для установления причины смерти, внешне никаких повреждений силовики не заметили. Выяснилось, что молодой человек скончался от удара по голове. В среду было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

    Оперативники на улице Добролюбова задержали 46-летнего приезжего из Узбекистана. Было установлено, что во вторник днем он во время ссоры в общежитии ударил своего знакомого по голове ногой.

    Иностранец процессуально задержан, помещен в ИВС и ждет избрания меры пресечения.

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    Комментарии 2

    Диванный Эксперт11 Авг 2022 в 11:30
    С одного удара? Ногой? Брюс Ли?
    +0−0
    25267490111 Авг 2022 в 10:40
    Чувствуют себя, как дома!
    +0−0
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