Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге Кировский районный суд признал лидера группы «Курара» Олега Ягодина виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Музыкант во время концерта на фестивале Ural Music Night выкрикнул антивоенный лозунг, попавший в прямой эфир одного из каналов. Об этом 11 августа сообщает издание E1.ru.

Ему назначили штраф по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Сумма штрафа — 40 тысяч рублей.