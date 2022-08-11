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    Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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    В Екатеринбурге Кировский районный суд признал лидера группы «Курара» Олега Ягодина виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Музыкант во время концерта на фестивале Ural Music Night выкрикнул антивоенный лозунг, попавший в прямой эфир одного из каналов. Об этом 11 августа сообщает издание E1.ru.

    Ему назначили штраф по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Сумма штрафа — 40 тысяч рублей.

    Адвокат музыканта Георгий Краснов считает, что сотрудники правоохранительных органов переврали слова музыканта. По его информации, лидер группы «Курара» не произносил оскорбительных высказываний в адрес правительства и президента.

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