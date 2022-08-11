Двое с топором на серых «Киа» забрали у мужчины на севере Петербурга деньги, оставив подпись на капоте

Водитель «Хенде» лишился крупной суммы денег в Приморском районе. Двоих с топором нашли на другом конце города.
45-летний житель Дагестана позвонил в единую службу спасения 112 накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа. Он сообщил, что у дома 3 по Торжковской улице на него напали двое мужчин с топором, они повредили его «Хенде Солярис», забрали 110 тысяч рублей, после чего сели в две серые машины и уехали.
Сотрудники полиции Красносельского района около половины одиннадцатого вечера на перекрестке улиц Десантников и Маршала Казакова остановили «Киа Рио», за рулем которого был 31-летний подозреваемый — гражданин Кыргызстана.
Второго возможного фигуранта — 25-летнего земляка первого задержанного — взяли через час сотрудники полиции Невского района на пересечении Октябрьской набережной и Зольной улицы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.