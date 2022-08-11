Минобороны Белоруссии опровергло сообщение о взрывах на аэродроме под Гомелем

Минобороны Белоруссии опровергает информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем, о которых появились сообщения в различных Telegram-каналах.



«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — рассказала пресс-служба Минобороны Белоруссии (цитата по Belta.by)