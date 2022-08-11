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    Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге в ближайшие дни

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    В Петербурге в четверг, 11 августа, будет тепло и без дождей — антициклон сохраняет в городе преимущественно солнечную и сухую погоду. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Температурный фон ещё немного подрастёт и окажется на пару градусов выше климатической нормы», — прогнозирует синоптик.

    Температура воздуха 24… 26 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    «В конце рабочей недели характер погоды изменится мало», — закончил свой прогноз на ближайшие дни Леус.

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