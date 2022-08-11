Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге в ближайшие дни

В Петербурге в четверг, 11 августа, будет тепло и без дождей — антициклон сохраняет в городе преимущественно солнечную и сухую погоду. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

«Температурный фон ещё немного подрастёт и окажется на пару градусов выше климатической нормы», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха 24… 26 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

