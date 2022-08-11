Глава Запорожской области заявил о желании провести референдум 11 сентября

Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».



«Я дал поручение провести подготовку к референдуму, мы запустили процедуру. Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов», — сказал он.



Также он добавил, что не исключает совместный референдум с Херсонской областью, Донецкой и Луганской Народными Республиками.

