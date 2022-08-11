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    Глава Запорожской области заявил о желании провести референдум 11 сентября

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    Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

    «Я дал поручение провести подготовку к референдуму, мы запустили процедуру. Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов», — сказал он.

    Также он добавил, что не исключает совместный референдум с Херсонской областью, Донецкой и Луганской Народными Республиками.

    «Я общаюсь с руководителями [республик]. Мы, конечно, хотели бы провести его совместно», — добавил Балицкий.

    Недавно глава Запорожской области подписал указ о референдуме по вхождению в состав России.

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