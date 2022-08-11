Навальный подал иск к колонии — он хочет знать, на кого работает

Алексей Навальный через адвоката обратился с иском к исправительной колонии
О том, что исковое заявление поступило в суд, 10 августа сообщила Объединенная пресс-служба судов региона. Навальный обращался к руководству колонии с простым вопросом — кто заказывает всё то, что производится в исправительном учреждении силами заключенных. Администрация ему не ответила под предлогом того, что согласия на распространение этой информации заказчик не давал.
Навальный отметил в иске, что подобных оснований законом не предусмотрено.