Мадридский «Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Пятый раз в своей истории мадридский «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, забив два гола в ворота «Айнтрахта» 10 августа.

Игра завершилась в Хельсинки со счетом 2:0, голами отметились Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65-я минута).

Это пятый Суперкубок для «Реала», последний раз они выигрывали его в 2017 году.