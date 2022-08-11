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    Мадридский «Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

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    Пятый раз в своей истории мадридский «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, забив два гола в ворота «Айнтрахта» 10 августа.

    Игра завершилась в Хельсинки со счетом 2:0, голами отметились Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65-я минута).

    Это пятый Суперкубок для «Реала», последний раз они выигрывали его в 2017 году.

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