Почему цены на билеты в Таллин и Хельсинки взлетели в два раза. Отвечают перевозчики

В резком повышении стоимости перевозок виноват не только ажиотаж, но и дефицит запчастей и водителей, а также увеличенное время прохождения границы.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автобусы в Таллин и Хельсинки стали для россиян по сути безальтернативным способом выбраться в Европу и вернуться из нее. Если раньше ими пользовались в основном петербуржцы, путешествующие в соседние страны, или пассажиры лоукостеров, то теперь в них можно встретить жителей всех регионов страны.



Несмотря на запуск дополнительных рейсов, купить билеты на ближайшие даты практически невозможно. А места на выходные раскуплены на месяц вперед.



Подскочила стоимость перевозок. Сначала повышение произошло весной на фоне ослабления рубля, но укрепление российской валюты не сбило цены. Напротив, с открытием границ и возобновлением выдачи финских виз стоимость подросла еще больше.

Разница стоимости с допандемийными временами составляет два, а в некоторых случаях и три раза. К примеру, корреспондент «Фонтанки» нашел у себя в архиве билеты в Хельсинки за 1600 и 2000 рублей. Путешествие в Таллин тоже обходилось примерно в 1600 рублей. Теперь эти цены остается вспоминать с ностальгией.



Для сравнения, сейчас на сайте Lux Express билет в Таллин стоит 3600 рублей, в Хельсинки — от 4500 до 5400. Судя по ценам в европейской валюте (55 евро за рейс в столицу Эстонии и 75 и 90 евро в столицу Финляндии), компания использует курс, близкий к установленному российским ЦБ.

Любопытно, что билет из Петербурга до Нарвы обойдется в 35–40 евро (2600 и 2700 рублей), тогда как билет из Нарвы до Таллина всего 12 евро (1100 рублей) — притом что расстояние между этими парами городов сопоставимое. Курс тоже отличается. Выходит, что оплата отрезка Нарва — Таллин происходит уже из расчета 92 рубля за евро.



Российское подразделение Lux Express принадлежит одноименной эстонской компании, и в штате работают в том числе эстонские водители. Но примерно такой же уровень цен у российского перевозчика «Эколайнс». Так, билет из Петербурга в Хельсинки обойдется в 4900 рублей, до Таллина — 3240 рублей.

У «Совавто» проезд до Хельсинки стоит 4600 рублей. Свободных мест нет до середины сентября. Альтернативы для поездок в Таллин на портале «Туту.ру» можно найти за 2881 рубль («Маркатек») и 3516 рублей («Балтик шатл»).



По словам крупнейших перевозчиков, дело не только в желании заработать на ажиотаже, но и росте расходов.

«Стоимость запчастей взлетела в два-три раза, а некоторых просто не найти», — рассказывает генеральный директор «Эколайнс» Андрей Волков. По данным сайта, компания использует автобусы Man, Neoplan, Setra. Ранее концерн MAN, принадлежащий группе Volkswagen, сообщил, что прекращает экспорт грузовиков и комплектующих в Россию и Белоруссию. По словам Андрея Волкова, напрямую купить запчасти у производителя невозможно, обходные пути тоже «закладываются в амортизацию».



Играет роль и инфляция. В Эстонии в годовом выражении потребительские цены выросли более чем на 22 % . Только бензин подорожал на 40 % , следует из данных официальной статистики.

Расходы на оплату труда тоже растут — зарплаты индексируются на уровень инфляции. К тому же водители оказались в дефиците. «Сейчас водителей, имеющих действующий загранпаспорт и действующие визы, очень мало, и зарплаты повышаются», — комментирует Андрей Волков.

Играют роль и «сезонные коэффициенты». «В августе пик перевозок, в феврале желающих путешествовать будет меньше», — комментирует топ-менеджер. Повышенные цены в высокий сезон помогут продержаться в низкий, когда автобусы будут ездить полупустыми.



У Lux Express ключевым фактором повышения цен на перевозки в Прибалтику и Финляндию стал рост затрат на оплату труда. «По сравнению с началом года наш фонд оплаты труда вырос на треть», — рассказал Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).



Второй важный фактор — это логистические затраты. «Сейчас из-за большого количества автобусных рейсов растет время, проведенное на границе. По нашим подсчетам, только на российско-эстонской границе в пиковое время с 14 до 20 часов сотрудники погранслужб должны обслуживать около 75 человек в час», — пояснил он. Компания старается составить более удобное расписание для пассажиров, чтобы рейсы как можно реже попадали на пиковые периоды. «Но это, в свою очередь, увеличивает вложения в логистику», — добавил Райт Реммель.

По его словам, билет из Петербурга до Нарвы стоит сильно дороже, чем из нее до Таллина, чтобы не провоцировать пассажиров экономить, покупая стыковочные рейсы из Петербурга в столицу Эстонии. Из-за очередей на границе автобусы опаздывают, и люди рискуют не успеть на следующий автобус. «Пассажир захочет сесть на следующий рейс, который, вполне возможно, будет заполнен, и начнет требовать от перевозчика возместить его издержки. Перевозчик в этой ситуации не обязан компенсировать затраты клиента. И что в итоге? Пассажир опоздал на паром или самолет, а перевозчик получил от него только негатив», — комментирует Райт Реммель.



Пока Lux Express не планирует снова индексировать цены, но отмечает, что «всё зависит от затрат».

Дополнительных рейсов пока тоже ждать не стоит. «Человеческие и технические ресурсы на данный момент у нас загружены по максимуму», — отмечает Райт Реммель. К тому же осенью компания прогнозирует снижение спроса. «Если на август все билеты раскуплены, то на сентябрь они есть», — говорит он. Но если спрос будет подходить к максимуму, то компания будет стараться организовать дополнительные отправления.

Не обещает дополнительных автобусов и «Эколайнс». Компания ссылается на дефицит техники и водителей. «Мы бы с удовольствием поставили 10–15 рейсов, но кого за руль сажать?» — комментирует Андрей Волков.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

