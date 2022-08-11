В Петербурге и области откроют новые фирменные пункты выдачи Авито

Авито откроет восемь брендированных пунктов выдачи заказов в Петербурге и Ленинградской области до конца лета. Пока на два региона работает одна фирменная точка — на Московском проспекте, 139.



Как сообщили «Фонтанке» в компании, пять пунктов выдачи и отправки онлайн-заказов появятся в Петербурге и по одному в Мурино, Гатчине, Луге. Партнером проекта выступает логистическая компания EXMAIL.



Фирменные пункты разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы Авито. Для покупателей есть примерочные, им теперь проще проверять электронику: розетки расположены удобно. Продавцу сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Среди других преимуществ точек — стильное пространство и расширенная площадь помещения по сравнению со стандартными в отрасли: от 35 до 65 кв.м.

