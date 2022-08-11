В Петербурге и области откроют новые фирменные пункты выдачи Авито

Авито откроет восемь брендированных пунктов выдачи заказов в Петербурге и Ленинградской области до конца лета. Пока на два региона работает одна фирменная точка — на Московском проспекте, 139.
Как сообщили «Фонтанке» в компании, пять пунктов выдачи и отправки онлайн-заказов появятся в Петербурге и по одному в Мурино, Гатчине, Луге. Партнером проекта выступает логистическая компания EXMAIL.
Фирменные пункты разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы Авито. Для покупателей есть примерочные, им теперь проще проверять электронику: розетки расположены удобно. Продавцу сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Среди других преимуществ точек — стильное пространство и расширенная площадь помещения по сравнению со стандартными в отрасли: от 35 до 65 кв.м.
Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей. Максимальные габариты посылки: 50×50×50 см, вес — до 15 кг.
Представители платформы отмечают: популярность Авито Доставки растет. Сервис позволяет пользователям безопасно покупать вещи без личной встречи с продавцом как в пределах родного региона, так и делать заказы из любого региона. В июне количество частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысило 45 млн пользователей.
Именно поэтому в 2022 г. компания планирует открыть более 350 брендированных пунктов в России. До конца года Авито направит на это более 100 млн рублей. Всего в текущем году платформа проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.
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