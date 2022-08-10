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    В Донецке произошла утечка аммиака, зона поражения — два километра

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    Утечка аммиака произошла на Донецком пивоваренном заводе, сообщают экстренные службы ДНР 10 августа.

    Всем горожанам велено оставаться дома, закрыть окна и другие щели. Желательно, дышать через марлевые повязки. Утечка произошла в Калининском районе Донецка, зона поражения около двух километров.

    Информация о пострадавших пока не поступала.

    В сети распространяются кадры пожара на территории завода. Отмечается, что утечка произошла из-за обстрела.

    Донецкий пивоваренный завод производит пиво под брендами «Жигулевское», «Медведь», «Легенда Донбасса».

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