Еврейское агентство «Сохнут» рассматривает вариант полного сворачивания деятельности в России

О совещании по российскому вопросу, которое прошло в Иерусалиме 10 августа, сообщает The Jerusalem Post . Полное сворачивание физического присутствия агентства в России возможно, в таком случае все вопросы будут решаться удаленно, через глобальный центр «Сохнут» в Израиле. Также придется пересматривать модель работы с благотворительными фондами. Впрочем, самое главное — финансирование таких фондов — «Сохнут» намерен сохранить.

Заочные собеседования и консультации по репатриации только онлайн — к такому формату работы готовится еврейское агентство «Сохнут».

Ликвидировать «Сохнут» в России потребовал Минюст, вопрос будет решать суд 19 августа. Израиль готов решать вопрос, чтобы к его деятельности больше не было претензий.

«Сохнут» помогает репатриантам достичь цели, сопровождая желающих уехать в Израиль на всех этапах.